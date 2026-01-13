অপারেশন ডেভিল হান্টে গ্রেফতার আরও ৫৩
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর আওতায় ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৫৩ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এর মধ্যে যাত্রাবাড়ী থানা ১৯ জন, বনানী থানা ১৪ জন, কলাবাগান থানা ১ জন, রূপনগর থানা ১৪ জন ও হাতিরঝিল থানা পাঁচজনকে গ্রেফতার করে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার (১২ জানুয়ারি) যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে ১৯ জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের থেকে ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- ইফতি (২৬), সোহেল (৪০), ইফতি (২৩), সিনথিয়া ইসলাম (২২), তাহের উদ্দিন (১৯), ফাহিম ইসলাম শুভ (৩১), আতাউর রহমান (৩৩), আতাউর রহমান (৩৩ ), মানিক শিকদার (৪৮), ফয়সাল জনি (৪৩), সোহাগ (৩৫), হেলাল হোসেন (৩৭), মনির হোসেন (৩৬), ফারুক (৪৫), রাকিব (২৬), শামীম আহমেদ জয় (২৪), রবিন (২৫), জহিরুল ইসলাম (৩৫) ও শাহীন (৩৫)।
বনানী থানার বরাত দিয়ে তিনি বলেন, একই দিন বনানী থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ১৪ জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের হেফাজত থেকে ১৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন আমির হোসেন (৪৮), মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন (৪০), মো. রাজু (২৫), অপূর্ব চন্দ্র সরকার (২৫), রুবেল হোসেন (৩০), রাজু (৪৩), জাহাঙ্গীর (৪৫), সাজ্জাদ হোসেন (২৫), রাসেল হোসেন (৩৪), শামিম মল্লিক (২৮), রাশেদ (২৪), সিফাত (২৫), সুমন মোল্লা (৩৫) ও মামুন শেখ (২৩)।
কলাবাগান থানার বরাত দিয়ে বলেন, কলাবাগান থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলা পুরোনো মামলা ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার ওই ব্যক্তির নাম খলিল (৪০)।
এছাড়া রূপনগর থানা এলাকায় মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলা, পুরোনো মামলা ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন হানিফ (৪১), রাসেল (৩০), হাসান আলী (১৯), ইসমাইল হোসেন ওরফে সোহেল (২৫), রিফাত (১৯), বাকি ব্যাপারী (৫০), রিয়াজ আলী (৩০), ইসমাইল হোসেন (৩২), শাহিন (৫০), রাশেদ (৩২), আরিফুল ইসলাম ওরফে আরিফ মিয়া (১৯), জুয়েল (১৮), শরীফ (২৮) ও রিদয় (২২)।
হাতিরঝিল থানা পুলিশ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন রইচ উদ্দিন শেখ (৩২), শামীম (২৬), আনিছুর রহমান (৫২), খোকন মিয়া (৪৫) ও তাহিরাত (২৩)।
