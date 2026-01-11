এবারের নির্বাচন হবে ঐতিহাসিক: ইইউ
বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে বৃহৎ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তাদের মতে, এটি ঐতিহাসিক নির্বাচন হবে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ইইউ’র নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন প্রধান ইভারস আইজাবস এ কথা জানান।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাক্ষাতের তথ্য জানিয়ে এ কথা জানান।
শফিকুল আলম বলেন, তিনি বলেছেন (ইভারস আইজাবস) ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনেক দেশেই পর্যবেক্ষক দল পাঠায় না। পুরো শেখ হাসিনার আমলে সাড়ে ১৬ বছরে কোনো পর্যবেক্ষক পাঠায়নি।
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ইভারস আইজাবস বলেন, এবার তারা বাংলাদেশ পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের একটা বড় ট্রেড পার্টনারশিপ আছে। তারা এখন বাংলাদেশকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিবেচনা করে এবং বর্তমানে নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া দেখতে পেয়েছেন।
ইইউ’র নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন প্রধান আরও বলেন, গত তিনটি সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়নি। এবারের ভোটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার এজেন্ডা বাস্তবায়ন হবে।
তিনি বলেন, তাদের পর্যবেক্ষকরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তারা সব জায়গা মনিটরিং করবে। বড় বড় রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে কথা বলবে।
