থানার ভেতর থেকেই পুলিশের মোটরসাইকেল চুরি
রাজধানীর ভাটারা থানায় কর্মরত সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. ফিরোজের ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমাউল হক জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, শনিবার (১০ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এএসআই ফিরোজের মোটরসাইকেলটি পার্কিং থেকে চুরি হয়। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। আমরা আসামি গ্রেফতার ও মোটরসাইকেল উদ্ধারে তদন্ত করছি।
এদিকে, সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায়, মুখোশধারী দুই ব্যক্তি মোটরসাইকেলটি নিয়ে যাচ্ছেন। দুই ব্যক্তি মুখোশ পরে থানার গেটের সামনে ঘোরাফেরা করছেন। একপর্যায়ে এক ব্যক্তি থানার ভেতরে ঢুকে মোটরসাইকেলের তালা ভাঙেন। আরেকজন থানার বাইরে পাহারা দেন। পরে দুজন মিলে বাইকটি ঠেলে থানা এলাকা থেকে বের করে নিয়ে যান।
থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ইয়ামাহা কোম্পানির ‘এফজেডএস ভার্সন-২’ মডেলের কালো রঙের মোটরসাইকেলটি ভাটারা থানার উত্তর গেটের ভেতরে পানির ট্যাংকের পাশে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল।
এদিকে এএসআই ফিরোজ গণমাধ্যমকে বলেন, শুক্রবার রাতে তিনি মোটরসাইকেলটি থানার ভেতরে রেখে বাইরে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সকালে থানায় ফিরে দেখেন, যেখানে মোটরসাইকেলটি রেখেছিলেন, সেখানে নেই। পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তিনি জানতে পারেন, মুখোশধারী দুই ব্যক্তি মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে গেছেন। মোটরসাইকেলের সঙ্গে রাখা তার হেলমেটটিও তারা নিয়ে যান।
তিনি বলেন, মোটরসাইকেলে একটি জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) ট্র্যাকার লাগানো ছিল। চোরেরা মোটরসাইকেলটি থানার বাইরের একটি গলিতে নিয়ে গিয়ে সেই জিপিএস ট্র্যাকার খুলে ফেলে। ফলে তিনি এখন মোটরসাইকেলটির অবস্থান শনাক্ত করতে পারছেন না।
কেআর/এসএনআর/জেআইএম