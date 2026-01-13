  2. জাতীয়

রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবায় ১০ লাখ ইউরো দেবে ইতালি

প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
রোহিঙ্গাদের জন্য ১০ লাখ ইউরো অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইতালি

বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্যসেবা সহায়তার জন্য ইতালি সরকার ১০ লাখ ইউরো (প্রায় ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ইউএনএইচসিআর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতালির পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালয়ের অভিবাসন নীতিমালা অধিদপ্তরের অর্থায়নে ইউএনএইচসিআর ও এর অংশীদাররা রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, জরুরি রেফারেল, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর ফলে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও জটিল মানবিক পরিস্থিতিতে শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

ইউএনএইচসিআর জানায়, এই অনুদান গ্লোবাল রিফিউজি ফোরামের (জিআরএফ) প্রতি ইতালির প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এর লক্ষ্য রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধি ইভো ফ্রেইজেন বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বাস্থ্য ও মর্যাদা রক্ষায় ইতালির এই উদার সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যখন তহবিল সংকট জীবন রক্ষাকারী সেবাগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত অ্যান্তোনিও আলেসান্দ্রো বলেন, রোহিঙ্গা মানবিক সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ইতালি ধারাবাহিকভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে।

তিনি আরও বলেন, জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে অবদান রাখতে পেরে ইতালি গর্বিত এবং ইউএনএইচসিআরের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের মানবিক ভূমিকার প্রশংসা করে।

মিয়ানমারে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গা শরণার্থী ও আশ্রয়দাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে ইউএনএইচসিআর।

