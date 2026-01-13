  2. জাতীয়

ইরাকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশি নাগরিক বেকসুর খালাস

প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ ও ইরাকের পতাকা

ইরাকের একটি আদালতে ইরাকি নাগরিক হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক বাংলাদেশি নাগরিক শেষ পর্যন্ত বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বাগদাদে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইরাকের একটি অধস্তন আদালত ইরাকি নাগরিক হত্যার অভিযোগে তিনজন ইরাকি নাগরিকসহ একজন বাংলাদেশি নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেন। বিষয়টি দূতাবাসের নজরে আসার পর দণ্ডের আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য যুক্তিসহ ইরাকের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইরাকের সুপ্রিম কোর্ট অধস্তন আদালতের রায় পুনর্বিবেচনা করে বাংলাদেশি নাগরিককে বেকসুর খালাস দেন। তবে একই মামলায় অপর তিনজন ইরাকি আসামির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ দূতাবাস এ রায়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেছে।

