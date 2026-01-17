  2. জাতীয়

গণভোটের প্রচারণায় ফটোকার্ড শেয়ার অব্যাহত

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১১:৩০ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
১১ জানুয়ারি থেকে ফটোকার্ড শেয়ার চলছে

গণভোটের প্রচারণার অংশ হিসেবে ১১ জানুয়ারি থেকে চলমান ফটোকার্ড শেয়ার অব্যাহত রয়েছে। আগামীকাল রোববার (১৮ জানুয়ারি) পর্যন্ত চলবে এ কার্যক্রম।

ধারাবাহিক এই কার্যক্রমের লক্ষ্য গণভোটকে ঘিরে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।

