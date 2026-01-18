দিল্লি-লাহোরের বায়ু বিপজ্জনক, ঢাকার খুবই অস্বাস্থ্যকর

দিল্লি-লাহোরের বায়ু বিপজ্জনক, ঢাকার খুবই অস্বাস্থ্যকর
বায়ুদূষণের শীর্ষে উঠে এসেছে ভারতের দিল্লি। অন্যদিকে, দ্বিতীয় অবস্থানে পাকিস্তানের লাহোর আর ঢাকা রয়েছে তিন নম্বরে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকাল ৮টা ৪৬ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এ তথ্য।
তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা দিল্লির বায়ুর মানের স্কোর হচ্ছে ৬৩০ অর্থাৎ এখানকার বায়ু বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা লাহোরের দূষণ স্কোর ৫৪৭ অর্থাৎ সেখানকার বায়ুর মানও বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে।
তৃতীয় নম্বরে থাকা ঢাকার দূষণ স্কোর ২৭৯ অর্থাৎ এখানকার বায়ু খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। চতুর্থ নম্বরে রয়েছে চীনের উহান। এরপর ভারতের কলকাতা।
আরও পড়ুন:
দূষণে বিষাক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যঝুঁকিতে শিশুরা
বায়ুদূষণে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় বছরে মৃত্যু ২০ লাখ
স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর।
১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
এসএনআর/এমএস