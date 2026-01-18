ডেমরায় অটোরিকশা-লেগুনা সংঘর্ষে ভ্যানচালক নিহত
রাজধানীর ডেমরায় সিএনজি অটোরিকশা ও লেগুনার সংঘর্ষে অজ্ঞাতপরিচয় (৩৬) এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ওই ভ্যানচালককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পথচারী রবিউল ইসলাম বলেন, অটোরিকশা ও লেগুনার মধ্যে সংঘর্ষে পাশে থাকা ভ্যানচালক সেতু থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
তিনি জানান, নিহত ভ্যানচালকের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। সিআইডির ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তার নাম-পরিচয় শনাক্ত করা যাবে।
