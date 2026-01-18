সবার অংশগ্রহণে সুন্দর নির্বাচন হোক: সিইসি নাসির
প্রার্থিতা বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করা আপিল শুনানিতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কোনো পক্ষপাত করেনি বলে দাবি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। সেই সঙ্গে আশা প্রকাশ করেছেন- সবার অংশগ্রহণে সুন্দর নির্বাচন হোক।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে টানা নয়দিনের শুনানি শেষে রোববার (১৮ জানুয়ারি) সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
সিইসি বলেন, ‘আপনারা হয়তো অনেকেই আমাদের সমালোচনা করতে পারেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনসূচক স্বাক্ষরের বিষয়টি আমরা কীভাবে ছেড়ে দিয়েছি, আপনারা দেখেছেন। কারণ আমরা চাই এ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হোক। আমরা চাই যে সবার অংশগ্রহণে একটি সুন্দর নির্বাচন হোক। আপনারা সহযোগিতা না করলে কিন্তু তা হবে না।’
নাসির উদ্দিন নিশ্চয়তা দিয়ে জানান, তার তরফ থেকে এবং তার দলের তরফ থেকে কোনো পক্ষপাতিত্ব করে কোনো সিদ্ধান্ত তারা দেননি। অনেক চিন্তাভাবনা করে এগুলো দিয়েছেন।
ইসির পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে সিইসি বলেন, ‘আমি আশা করবো, ভবিষ্যতেও আপনাদের কাছ থেকে এ ধরনের সহযোগিতা পাবো। আপনারা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সারাদিন বসে থেকেছেন, সকাল থেকে এসেছেন, আমাদেরও আগে এসেছেন ও অনেক রাত পর্যন্ত থেকেছেন। খুবই কৃতজ্ঞ। আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।’
এসময় নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘আমরা ঋণখেলাপি যাদের ছাড় দিয়েছি, মনে কষ্ট নিয়ে দিয়েছি, শুধু আইন তাদের অনুমতি দিয়েছে বিধায়।’
