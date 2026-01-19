শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকায় হর্ন বাজালে কারাদণ্ড-জরিমানা

শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকায় হর্ন বাজালে কারাদণ্ড-জরিমানা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা ও এর আশপাশে হর্ন বাজালে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা তিন মাসের কারাদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা এবং এর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা—স্কলাস্টিকা স্কুল থেকে হোটেল ‘লা মেরিডিয়ান’ পর্যন্ত—নীরব এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকাও নীরব এলাকার আওতাভুক্ত।
নীরব এলাকায় যানবাহনের হর্ন বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর ৮৮ ধারা এবং শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২৫-এর ১৯(২) বিধি অনুযায়ী নীরব এলাকায় হর্ন বাজানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা তিন মাসের কারাদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।
তালেবুর রহমান আরও জানান, সম্প্রতি জারিকৃত শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা অনুযায়ী নীরব এলাকায় হর্ন বাজানো বা শব্দদূষণ রোধে পুলিশকে সরাসরি জরিমানা আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে এসব এলাকায় নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নগরবাসী ও যানবাহন চালকদের আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনস্বার্থে এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে নীরব এলাকায় হর্ন বাজানো থেকে বিরত থাকতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।
টিটি/ইএ