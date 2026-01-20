প্রেস সচিব
১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের অনিশ্চয়তা নেই
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের অনিশ্চয়তা নেই। নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর হবে। তিনি বলেন, নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারি হবে। একদিন আগেও না একদিন পরেও না এবং খুব সুন্দরভাবে হবে। দেশের মানুষ সবাই ভোটকেন্দ্রে আসবেন এবং রেকর্ড সংখ্যক ভোটার উপস্থিতি থাকবেন।
মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে জাগো নিউজের প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব এসব কথা বলেন।
জাগো নিউজের প্রতিবেদক প্রশ্ন রেখে জানতে চান ‘নির্বাচন সামনে এগিয়ে আসছে এবং নানা রকম প্রস্তুতির কথা আমরা শুনছি। এরপরও নানা মুখে কারও সঙ্গে দেখা হলে নির্বাচন হবে কি না– এরকম একটা অনিশ্চিত কথাবার্তা শোনা যায়। এটাকে আপনারা কীভাবে দেখেন?’
এ প্রশ্নের উত্তরে শফিকুল আলম বলেন, এই কোশ্চেনের কত উত্তর দেব? আপনি যদি তথাকথিত সাংবাদিকের কথাই প্রতিদিন শুনতে থাকেন কিংবা আওয়ামী লীগের টাকা পেয়ে যারা ভিডিও করছে তাদের ভিডিও দেখতে থাকেন তাহলে এ প্রশ্ন আসবে।
তিনি বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে প্রার্থীরা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। সুন্দর সুন্দর ভিডিও পোস্ট করছেন। রাজনৈতিক দলগুলো গঠনমূলক ডায়ালগ করছে, যা নির্বাচনের জন্য ইতিবাচক।
প্রেস সচিব আরও বলেন, আগের ইলেকশনগুলো একটু দেখে আসেন তখন কি পরিস্থিতি ছিল আর এখন কি পরিস্থিতি। ভালো না মন্দ হয়েছে আপনি নিজেই যাচাই করতে পারবেন।
শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনের আর মাত্র ২২ দিন বাকি। আমরা মনে করি পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে।
তিনি বলেন, নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ৯ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে সিসিটিভি স্থাপিত হচ্ছে। আমরা আশাবাদী ভালো নির্বাচন হবে।
শফিকুল আলম বলেন, আমরা দেখছি দু-একজন ফেসবুক বা ইউটিউবে এসে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। আমরা তাদের অতীতটা জানি। বিগত সরকারের আমলে কি পরিমাণ দালালি তারা করেছে তা আমাদের ভালো মতো জানা আছে। তাই আমরা অবাক হচ্ছি না। এনিওয়ান, এভরিওয়ান ইজ ফ্রি টু স্পিক। তারাও কথা বলছেন।
