  2. জাতীয়

বৃহস্পতিবার শুরু প্রচার, ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাবেন প্রার্থীরা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার শুরু প্রচার, ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাবেন প্রার্থীরা
 
পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।