  2. জাতীয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুনর্গঠন ভূতাপেক্ষ অনুমোদিত

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা বিভাগ দুটিকে একত্রীকরণের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুনর্গঠন ভূতাপেক্ষ অনুমোদিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, আগের সরকার জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা বিভাগ নামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দুইটা ভাগে ভাগ করেছে। এ দুটি বিভাগকে একত্রি করণের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাখা হয়েছে।

