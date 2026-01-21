  2. জাতীয়

থানা থেকে লুট হওয়া ১৩৬০ অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি: প্রেস সচিব

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
থানা থেকে লুট হওয়া ১৩৬০ অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি: প্রেস সচিব

দেশের বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের ৬২.৪ শতাংশ উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। লুট হওয়া মোট ৩ হাজার ৬১টির মধ্যে ২ হাজার ২৫৯টি উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও ১৩৬০টি অস্ত্র উদ্ধার হয়নি।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত এক বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

