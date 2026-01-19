  2. জাতীয়

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার বার্তা প্রধান উপদেষ্টার

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার বার্তা প্রধান উপদেষ্টার
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস/ছবি সংগৃহীত

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে এ বার্তা সম্প্রচারিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

