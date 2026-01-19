গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার বার্তা প্রধান উপদেষ্টার

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার বার্তা প্রধান উপদেষ্টার
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে এ বার্তা সম্প্রচারিত হয়।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
