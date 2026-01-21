ডেভিল হান্ট ফেজ-২: ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে গ্রেফতার ৪৬

ডেভিল হান্ট ফেজ-২: ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে গ্রেফতার ৪৬
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৪৬ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
এর মধ্যে মুগদা থানা ১৮ জন, যাত্রাবাড়ী থানা ১২ জন, কলাবাগান থানা দুইজন, শেরেবাংলা নগর থানা চারজন, রূপনগর ছয়জন ও ডেমরা থানা পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মুগদা থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) মুগদা থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ১৯ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতাররা হলো- মো. নয়ন মিয়া (৪১), মো. তানজিল আজিজুর রহমান (২১), ইমাম হোসেন শান্ত (১৫), মো. এরশাদ (২২), মো. শাহিন (৩১), আকবর হোসেন (৪২), আলমগীর (৩৮), শহিদ মিয়া (৬০), শের আলী (৫০), মো. জসিম (৩২), পারভেছ (২৫), মো. তাজবির ওরফে ইয়ামিন (২৯), মো. জসিম (৪২), শ্রী চন্দন চন্দ্র শীল (৩৮), মো. সাহাবুদ্দিন (২৫), মো. সোহাগ (১৯), মো. বাদল (৪৭) ও মো. কামাল আহম্মেদ (৫০)।
অন্যদিকে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ১২ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতাররা- মো. মামুন হায়দার (৩৩), মো. ইউসুফ গাজী (২৯), মো. ডালিম (২৩), মো. মামুন (৩৮), মো. তরিকুল ইসলাম ওরফে সুমন (২৯), দেব নাথ তানজিল জন (৩৪), মো. সালাম (৩৪), কামরুল হাসান রিপন (৪৮), মো. ইদ্রিস (৫৫), মো. সৈকত রহমান (২৬), মিহা সাকরিন মিম (২৪) ও মিনহাজুর রহমান (৩০)।
কলাবাগান থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে দুইজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতাররা হলো- মো. ডালিম (২৭) ও নুর মোহাম্মদ (৩২)।
অন্যদিকে শেরেবাংলা নগর থানা অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে চারজনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতাররা হলো- মো. জসিম উদ্দিন (২৫), মো. শাহীন আলম (৩২), রাতুল ওরফে নাদিম (৩১) ও বাপ্পী ফ্রান্সি গমেজ (৪১)।
রূপনগর থানা থানার বরাত দিয়ে তিনি বলেন, অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ছয়জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতাররা হলো- ফজলে রাব্বী নয়ন (২০), মো. সজিব প্রধান (২৭), মোঃ নুর ইসলাম ওরফে নুর (৩২), মো: শরিফুল ইসলাম রনি (২৫), মো. মাহবুব হাসান বাবু (৪৩) ও মো. সুমন (৩৮)।
ডেমরা থানা অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে চারজনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতাররা হলো- কামাল হোসেন (৪৬), মো. আনোয়ার হোসেন ওরফে কাবিলা (৩৯), মো. মোক্তার হোসেন (৩৫) ও মো. হাবিবুর রহমান শাওন (২৬)।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
