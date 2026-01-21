  2. জাতীয়

চলন্ত ট্রেনের ছাদে ছিনতাইকারীদের অন্তর্কোন্দলে খুন, গ্রেফতার ৪

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৫ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
চলন্ত ট্রেনের ছাদে ছিনতাইকারীদের অন্তর্কোন্দলে খুন, গ্রেফতার ৪

চলন্ত ট্রেনের ছাদে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিশেষ অভিযানে চারজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ। এসময় হত্যায় ব্যবহৃত চাকু ও মাফলার উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতাররা হলেন—রকি (২২) ও রানা (২২); বাকি দুজনের বয়স ১৬ ও ১৫।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকা জেলা রেলওয়ে পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিমানবন্দর রেলস্টেশন থেকে পাঁচজন ছিনতাইকারী ছিনতাইয়ের উদ্দেশে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ওঠে। চলন্ত ট্রেনের ছাদে তারা ভয়ভীতি দেখিয়ে এক যাত্রীর মোবাইল ফোন ছিনতাই করে।

ছিনতাই করা ফোনের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তাদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ ও ঝগড়া শুরু হয়। একপর্যায়ে ছিনতাইকারী নাঈম তার কাছে থাকা চাকু বের করে অন্য চারজনকে ভয় দেখায় এবং আক্রমণের চেষ্টা করে। এতে বাকি চার ছিনতাইকারী একত্রে নাঈমকে কিল-ঘুষি মারতে থাকে এবং তার গলায় মাফলার পেঁচিয়ে ধরে।

এতে নাঈমের শ্বাসরোধ হয়ে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই ট্রেনের ছাদের ওপর তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে চারজনকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

পুলিশের তথ্যমতে, আসামিদের দেখানো ও শনাক্ত মতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত মাফলার ও চাকুটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

টিটি/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।