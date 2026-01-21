বাণিজ্যমেলায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ে মিলছে দুরন্ত বাইসাইকেল

বাণিজ্যমেলায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ে মিলছে দুরন্ত বাইসাইকেল
পূর্বাচলের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের পদচারণায় জমে উঠেছে। মেলায় আগত সব বয়সী মানুষের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে দেশের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘দুরন্ত’ বাইসাইকেলের প্যাভিলিয়ন। সময়সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের কথা মাথায় রেখে এবারও মেলায় বাহারি ডিজাইন ও আধুনিক প্রযুক্তির সাইকেল নিয়ে হাজির হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে দুরন্ত বাইসাইকেলের প্যাভিলিয়নে গিয়ে দেখা যায়, নতুন নতুন মডেলের সাইকেল দেখতে এবং অফার সম্পর্কে জানতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়।
সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মেলা উপলক্ষে নির্দিষ্ট দুটি মডেলের বাইসাইকেল— ২১ হাজার ৩৩৫ টাকা মূল্যের ‘এলিট’ এবং ১৭ হাজার টাকা মূল্যের ‘পোর্টার প্লাস’ কিনলেই ক্রেতারা পাচ্ছেন ৭ হাজার ৬৫ টাকা মূল্যের একটি ‘বাইক ট্রেইনার’ সম্পূর্ণ ফ্রি। এছাড়া মেলায় দুরন্তের সব মডেলের বাইসাইকেলে সর্বনিম্ন ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ মূল্যছাড় দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ৭০ হাজার টাকা মূল্যের ‘ইউরোপিয়ান প্যাডেল অ্যাসিস্ট ইলেকট্রিক সাইকেল’ মেলা উপলক্ষে মাত্র ৫৫ হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।
প্যাভিলিয়নটিতে ৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ২৫ হাজার টাকা মূল্যের শতাধিক মডেলের সাইকেল প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মধ্যে জেন জেট, এলিট, হরনেট, জুনিয়র, এভেনজার, সুপ্রিম, গ্রাভিটি, স্করপিয়ন, ক্যামেলিয়া ও স্পাইডারসহ অসংখ্য মডেল দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে।
সাভার থেকে আসা দর্শনার্থী কবির হোসেন বলেন, বাচ্চা সাইকেল কেনার জন্য জেদ করছিল। মেলায় ছাড়ের খবর পেয়ে দুরন্তের প্যাভিলিয়নে এলাম। অসংখ্য মডেলের মধ্যে ‘জুনিয়র’ মডেলটি বাচ্চার খুব পছন্দ হয়েছে।
আরেক ক্রেতা শাহিন হোসেন জানান, যাতায়াতের খরচ কমাতে এবং শরীরচর্চার কথা ভেবে মেলা থেকে একটি সাইকেল কেনার পরিকল্পনা করেছেন তিনি।
দুরন্ত বাইসাইকেল স্টলের ম্যানেজার আমির হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, উন্নত মানের মেটেরিয়ালস ও টেকসই ডিজাইনের কারণে দুরন্ত অল্প সময়েই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মেলা উপলক্ষে আমরা বড় অংকের ছাড় এবং নির্দিষ্ট মডেলে ফ্রি ট্রেইনার দিচ্ছি। দেশীয় পণ্য হিসেবে আমরা আশাতীত সাড়া পাচ্ছি এবং বিক্রিও বেশ ভালো হচ্ছে।
উল্লেখ্য, এবারের মেলায় দেশি-বিদেশি মোট ৩২৭টি প্যাভিলিয়ন ও স্টল অংশ নিয়েছে। দর্শকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল, ফার্মগেট, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে ২০০টিরও বেশি বিআরটিসি শাটল বাস নিয়মিত চলাচল করছে।
নাজমুল হুদা/কেএইচকে/জেআইএম