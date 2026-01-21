পল্টনে দুই বাসের মধ্যখানে চাপা পড়ে চালকের সহকারী নিহত

পল্টনে দুই বাসের মধ্যখানে চাপা পড়ে চালকের সহকারী নিহত
রাজধানীর পল্টনের খদ্দর মার্কেটের সামনে আজমেরী পরিবহন ও ভিক্টর পরিবহনের মধ্যখানে চাপা পড়ে মো. ইলিয়াস হোসেন (২৫) নামের এক যুবক ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। ইলিয়াস হোসেন ভিক্টর পরিবহনের চালকের সহকারী ছিলেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সোয়া ১টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা তার বোন রোকসানা আক্তার বলেন, আমার ভাই ভিক্টর পরিবহনে চালকের সহকারী হিসেবে কাজ করতো। আমরা জানতে পারি পল্টনের খদ্দর মার্কেটের সামনে দুই বাসের মধ্যখানে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয় আমার ভাই। পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমার ভাই মারা যায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতারের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
এই ঘটনায় দুই বাসের চালক পল্টন থানা পুলিশের হেফাজতে আছেন বলে জানা গেছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস