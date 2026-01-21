  2. জাতীয়

এনপিএ’র পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
নাভিদ নওরোজ শাহ ও তৌহিদ হোসেন/ ছবি- সংগৃহীত

জুলাই স্পিরিটে গঠিত পেশাজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল প্রফেশনালস অ্যালায়েন্সের (এনপিএ) ১৭৭ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি প্রকাশ করা হয়েছে। গত ১৯ জানুয়ারি এ কমিটি প্রকাশ করা হয়।

এনপিএ গত ৬ ডিসেম্বর রাজধানীর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন। ওই অনুষ্ঠানে তিনি এনপিএ’ র আহ্বায়ক হিসেবে নাভিদ নওরোজ শাহ এবং সদস্য সচিব হিসেবে তৌহিদ হোসেনের নাম ঘোষণা করেন।

আহ্বায়ক নাভিদ নওরোজ একজন আইনজীবী এবং সদস্য সচিব তৌহিদ হোসেন পেশায় উন্নয়ন কর্মকর্তা। প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন আবদুল্লাহ আল ফয়সাল, তিনি পেশায় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার। সিনিয়র যুগ্ম সদস্য খন্দকার আল ইমরান নাঈম একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।

এনপিএ তাদের ঘোষণাপত্রে পেশাজীবীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার অঙ্গীকার করেছে। ১৭৭ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটিতে করপোরেট কর্মকর্তা, উন্নয়ন পেশাজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষক, শিল্পীসহ নানান পেশার মানুষ আছেন। পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

আহ্বায়ক কমিটিতে রয়েছেন: আহ্বায়ক নাভিদ নওরোজ শাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল, যুগ্ম আহ্বায়ক মুনতাসীর ইবনে জলিল, মো. জিয়া উদ্দিন রিয়াদ, মুহাম্মদ ইজহার জামিল, আবু বকর সিদ্দিক, মীর হাসিব মাহমুদ, শারমিন ইসলাম, ইমরান জাহাঙ্গীর, ওমর বিন সালেহ, মো. রফিকুল ইসলাম চঞ্চল, মো. আমিনুর রহমান, এরশাদ খান সালমান, আতাউর রহমান, আসাদুল ইসলাম, এম জি আজম জুলিয়ান, মো. আবু সাঈদ জনি, মো. শেখ জামাল আবির, শামসুন নাহার বেগম, মেহেরুল আলম মিশু ও মো. জাহাঙ্গীর আলম।

সদস্য সচিব তৌহিদ হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব আল ইমরান নাজিম, যুগ্ম সদস্য সচিব মো. সৈকত হাসান, মো. নাদিম শেখ, মো. গোলাম সরোয়ার, মো. ওয়াহিদ পারভেজ, মো. অনিক হাসান পিয়াস, মো. নাজমুল হুসাইন মিরাজ, রোমানা ইয়াছমিন, ফারহাজ আজিজ, মো. রইসুল ইসলাম, মো. আবুল বাশার, মো. মোরশেদুল আলম, মো. নাজির হোসেন, মো. ফয়সাল, মো. কাজী নাজমুল হক, মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, সাবরিনা সাবা, শাহরিয়ার হিমু, আসমা ফেরদৌসী, মো. মাহেনুর আলম, মো. হাসান আলী, মো. সম্রাট খান, মো. মাহবুব আলম খান, মো. সাজ্জাদ হোসেন, মো. মজিবুর রহমান, মো. আলমগীর হোসেন ও মোহাম্মদ ফয়সাল হোসেন।

সংগঠক ড. মোহাম্মদ খান, এম এম রহমান পাটোয়ারী, সৈয়দ মো. আবু ছালেহ, খন্দকার নূর মো. শাকিল, মো. রায়হান আলী প্রিন্স, মাহমুদুল হাসান, সাইফুর রহমান সাইফ নীহার, রাহাত শামস রাফি, খন্দকার আল রাজী অর্ণব, এইচ এম মোকাররম আদনান, আতিকুর রহমান, শাহাদাত হোসেন রাসেল, মো. আব্দুল কাইয়ুম, ফয়েজ উদ্দীন আহমদ, মো. সাইফুল আলম নাজির, মো. এমদাদুল হক, আব্দুল্লাহ আল আবুবকর তাবরেজ, মো. কামরুল হাসান, আহমেদ সুলতান, মোহাম্মদ জামাল হোসেন, জাহেদ কামাল, তারিক হোসেন, সালমান রহমান, ইব্রাহিম আসিফ, শামীমা তাসরিন, মো. সাইদুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ তানভীর, মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন জাহেদ, জুবায়ের আহমেদ, নাসিমা আক্তার স্বপ্না, হাসান আহমেদ সুমন, নাজমুস সাকিব রহমান, উৎস দে, মো. মোসলেহ উদ্দিন খান, জাবেদ আরাফাত, শরীফ আহাম্মেদ, গাজী মো. নাজমুস সাকিব, ফয়সাল আলম সোহেল ও মো. আহসান উল্লাহ।

সদস্য ড. আতিক মুজাহিদ, সাইফুল্লাহ হায়দার, আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, জুবাইরুল আরিফ, সাগুপ্তা বুশরা মিশমা, জায়েদ বিন নাসের, সাকিব শাহরিয়ার, মশিউর রায়হান, ডা. মনিরুজ্জামান, মো. তৌহিদ আহমেদ আশিক, আফরোজা শারমিন আশা, আহমেদ নাবিদ ইমতিয়াজ, মো. জাহিদ উদ্দিন ডায়মন্ড, ফখরুল ইসলাম, সাদ্দাম হোসাইন, মোবাশ্বেরীন তাসনিয়া মিম, মো. সাদ্দাম রশীদ, মাশরাফিন ইনসান তাহসিন, শাহ মো. রিফাত নেওয়াজ, খন্দকার ইমরান আজম, শেহতা জরব, আমান উল্লাহ সরকার, মো. লাভলু হক, মো. নাহিদ হাসান, মো. সাইদুর রহমান, মাহমুদ রবিন, মোহাম্মদ শামীম, মুশফিক উজ জামান চৌধুরী, মো. আশরাফুল ইসলাম, মো. তারিক ইমাম, মো. জাহাঙ্গীর আলম, রেজাউল ইসলাম, মো. শেখ সাদেক, এ কে এম এরফান, আকলিমা আক্তার, শাহরিয়ার ইমতিয়াজ সাদিল, মো. আতিফ আহমেদ, মাহমুদুল রাফি, নাহিদা সুলতানা ইতু, আব্দুল কাইয়ুম রুমি, আবু নাসের, কাজী সোহেল, মো. ইউনুস আলী, নাজমুল ইসলাম জুয়েল, আজিমুল রিফাত, জিনিয়া ইসলাম, আশিক পাঠান, তানভীর ইসলাম, সুমন আহমেদ, শাহিন হোসেন টিটু, এমরানুল হক, নূর মোহাম্মদ অভি, বায়েজিদ মিয়া, মিনহাজ আবরার ইনতিসার, কাউসার আহমেদ, আবু সাঈদ অনিক, মো. শিহাব, হাসান খান, মনিরুজ্জামান মনির, জাহিদ হাসান, সাইফুল ইসলাম সাগর, মো. কারিব, মাহাদি হাসান নাবিল, তাজলিনা শাহিনা, রাকিবুল ইসলাম রাজু, সৈকত আকবর, মাসুমুল বারী কাউসার, কাজী মো. জায়েদ, এস বি জুয়েল, আবুল বাশার, মো. তানজিরুল আমিন, একরামুল হক ভূইয়া, এমডি জাহাঙ্গীর, ফয়সাল আহমেদ, মাসুদ জামান, তৌফিক তূর্য, শাহাদাত ইসলাম, সামিনা বিপাশা, আশিকুর রহমান, মো. হুমায়ুন কবির, ইব্রাহিম খালিদ হাসান, আবুল বাশার, ইমাম হোসেন তানজিম, রেজাউল ইসলাম রেজা, মো. জাকির হোসেন, মো. এমদাদুল হক, ইফতেখারুল ইসলাম, মো. আজমির হোসেন, মো. জিয়াউল হক ভুইয়া, আশরাফুল ইসলাম আকাশ, শাহরিয়ার আহমেদ ও গোলাম রাব্বানী।

