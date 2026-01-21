জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটিতে যারা নেতৃত্ব দেবেন
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট গ্রহণ নির্বিঘ্নে করতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) সভাপতি ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ কমিটি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ী আইনশৃঙ্খলা কমিটি।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার অনুষ্ঠতি উচ্চপর্যায়ের এক সভায় এ কমিটি গঠন করা হয়। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠন
এ কমিটিতে প্রিসাইডিং অফিসার সভাপতি ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
জুডিশিয়ারি ইনকোয়ারি অ্যান্ড এডুকেশন কমিটি
৩০০টি নির্বাচনি এলাকায় ৩০০টি ইলেক্টরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্বাচন উপলক্ষে সংঘটিত অপরাধ আমলে নেওয়া ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার সম্পন্নের জন্য ভোট গ্রহণের পূর্বে চার দিন, ভোট গ্রহণের দিন ও পরের দুই দিন অর্থাৎ ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বমোট সাত দিনের জন্য ৩০০টি আসনে ৬৫৭ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।
এছাড়া ১ হাজার ৪৭ জনকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এমইউ/এমএমকে