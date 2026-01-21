ভোটে থাকছে ৫১ রাজনৈতিক দল, বৈধ প্রার্থী ১ হাজার ৮৪২ জন
১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিবন্ধিত ৫৯টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৫১টি দল অংশগ্রহণ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেন, নির্বাচনে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৮৪২ জন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি এসব তথ্য জানান
শফিকুল আলম জানান, বুধবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ওপর আয়োজিত গণভোট সামনে রেখে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক সভায় নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।
ইসি সচিবের বরাত দিয়ে শফিকুল আলম জানান, নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৫৬৮ জন। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দলকে প্রতিনিধিত্ব করছেন ২ হাজার ৮৭ জন, আর স্বতন্ত্র ছিলেন ৪৮১ জন। মনোনয়নপত্র বাতিলের সংখ্যা হচ্ছে ৭২৬ জন। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৮৪২ জন।
এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫১টি। রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বমোট ৬৪৫ জন প্রার্থী আপিল করেছিলেন। এর মধ্যে আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে ৪২৫ জনের। আপিল নামঞ্জুর করা হয়েছে ২০৬টি। আপিল প্রত্যাহার করা হয়েছে ১৪টি।
তিনি জানান, আসন্ন নির্বাচনে মোট নির্বাচনি আসন ৩০০টি। মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৪২ হাজার ৭৭৯টি। ভোটিং কক্ষ বা বুথের সংখ্যা ২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৯৯টি। আর ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন।
এমইউ/ইএ