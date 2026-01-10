কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ভবনের গ্যারেজে অগ্নিকাণ্ড
রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ভবনের গ্যারেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ভবনের গ্যারেজে থাকা একটি গাড়িতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
তবে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।
জানা গেছে, ভেতর থেকে প্রচুর ধোঁয়া উঠতে দেখে প্রথমে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসকে ফোন দেন। এরপর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
টিটি/ইএ