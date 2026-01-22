শ্রম অধ্যাদেশ পরিমার্জনে সুপারিশ দিতে ৫ উপদেষ্টাকে নিয়ে কমিটি
‘বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ পরিমার্জনের জন্য সুপারিশ দিতে পাঁচজন উপদেষ্টাকে নিয়ে কমিটি গঠন করেছে সরকার। সম্প্রতি এ কমিটি গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
পাঁচ সদস্যের কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টাকে। এছাড়া কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন—আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা।
কমিটি ‘বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের সুপারিশ করবে। প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্তও করতে পারবে। কমিটির সভা প্রয়োজন অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেবে।
আরএমএম/এমকেআর