বিমানবন্দর ফ্লাইওভারের ঢালে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক নিহত

বিমানবন্দর ফ্লাইওভারের ঢালে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক নিহত
রাজধানীর বিমানবন্দর ফ্লাইওভারের ঢালে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে দুমড়েমুচড়ে গেছে। এ ঘটনায় বাসচালক মো. বেলাল দেওয়ান (৬৯) ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
বেলাল দেওয়ান নিলফামারীর জলঢাকা থানার দক্ষিণ পাইটকা পাড়া গ্রামের মৃত গজনবি দেওয়ান ছেলে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে দশটার দিকে গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বেলালকে হাসপাতালে নিয়ে আসা তার সহকারী মো. জুবায়দুল আকন্দ জাগো নিউজকে জানান, বেলাল দেওয়ান গাইবান্ধাগামী ওরিন এন্টারপ্রাইজের বাসচালক ছিলেন। সন্ধ্যার দিকে মহাখালী থেকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে গাইবন্ধার উদ্দেশে বাস ছেড়ে যায়। বিমানবন্দর ফ্লাইওভারের হয়ে উত্তরের দিকে যাওয়ার সময় ঢালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি ডিভাইডারে ধাক্কা খায়। এতে বেলাল স্টিয়ারিংয়ে আটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
