শীত কমার কারণ জানালো আবহাওয়া অফিস

শীত কমার কারণ জানালো আবহাওয়া অফিস
জানুয়ারি বাংলাদেশের সবচেয়ে শীতলতম মাস হলেও এ মাসের শেষার্ধে শীত অনেকটা কম অনুভূত হচ্ছে। মাসের প্রথম ১৪ দিন টানা শৈত্যপ্রবাহ থাকলেও বিগত কয়েকদিন ধরে দেশে শৈত্যপ্রবাহ নেই।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, কুয়াশা কমে যাওয়া, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাসের প্রবাহ দুর্বল থাকা এবং বাতাসে আর্দ্রতার প্রভাবের কারণে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা জাগো নিউজকে বলেন, গত এক সপ্তাহ ধরে কুয়াশার পরিমাণ কমে যাওয়ায় সূর্যের আলো সরাসরি ভূমিতে পড়ছে। ফলে দিনের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এবং শীতের অনুভূতি কম হচ্ছে। পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা ঠান্ডা ও শুষ্ক বাতাসের প্রবাহ খুবই দুর্বল থাকায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।
তিনি বলেন, এই মাসের প্রথমার্ধে অনেক ঠান্ডা ছিল। গত সপ্তাহে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় শীত অনেকটা কমছে, তবে দেশের অন্যান্য জায়গার চেয়ে উত্তরাঞ্চলে ভোরবেলার শীতের বেশ ভালো অনুভূতি রয়েছে। আজও দুই জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে শৈত্যপ্রবাহ রয়েছে।
চলতি মাসে বিস্তৃত শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা কম জানিয়ে এই আবহাওয়াবিদ বলেন, এই মাসের বাকি দিনগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে দেশে দু-এক জায়গায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ হতে পারে। তবে বিস্তৃতভাবে শৈত্যপ্রবাহ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
তিনি জানান, মাঘ মাসের এক সপ্তাহ শেষ হলো মাত্র। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ হতে পারে।
আজ আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম জেলায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বিরাজ করছে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
আরএএস/বিএ/এমএস