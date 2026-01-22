কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতি ঢামেকে মারা গেছেন

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতি ঢামেকে মারা গেছেন
ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে মোজাম্মেল হাওলাদার (৫৬) নামের এক হাজতিকে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেছেন।
কারারক্ষী ফুয়াদ জানান, বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিনগত রাত পৌনে দুইটার দিকে তিনি কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, মোজাম্মেল হাওলাদার কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতি হিসেবে ছিলেন (হাজতি নম্বর ৫২৭২৫/২৫)। তার বাবার নাম হাতেম আলী হাওলাদার। কী মামলায় তিনি কারাগারে ছিলেন এ বিষয়ে তিনি কিছু জানাতে পারেননি।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
তিনি জানান, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। এরপর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
