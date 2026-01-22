চুয়াডাঙ্গায় ধানের শীষের প্রচারকারীকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় ধানের শীষের প্রচারকারীকে জরিমানা
নির্ধারিত সময়ের আগে মাইকিং করে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর দায়ে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ধানের শীষের এক প্রচারকারীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১টা ৫০মিনিটে সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের পিটিআই মোড়ে এ আদেশ দেওয়া হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন, হাসান আলী (২৩)। তিনি একই ইউনিয়নের খেজুরতলা গ্রামের হাতেম আলীর ছেলে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো যায়। কিন্তু হাসান আলী নির্ধারিত সময়ের ১০মিনিট আগে মাইকিং শুরু করেন। এ অপরাধে নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা ভঙ্গের দায়ে তাকে সতর্কতামূলক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল নাঈম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
হুসাইন মালিক/আরএইচ/জেআইএম