নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা যুক্তরাষ্ট্রের

নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা যুক্তরাষ্ট্রের
জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।
বৈঠকে ড. খলিলুর রহমান রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন দূত হিসেবে স্বাগত জানান। তিনি ঢাকায় তার আগের দায়িত্বকাল এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে তার অবদানের কথা স্মরণ করেন।
ড. খলিলুর রহমান আশা প্রকাশ করেন, বর্তমান মেয়াদে রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।
প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল—পারস্পরিক শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) চুক্তি, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি সহায়তা, অভিবাসন ইস্যু (ভিসা বন্ডসহ) এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অনিবন্ধিত বাংলাদেশিদের প্রত্যাবর্তন, পাশাপাশি বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা। এছাড়া উভয় দেশের অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিষয়গুলোও আলোচনায় আসে।
বৈঠকে রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি আসন্ন নির্বাচন ও ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রমে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।
বৈঠকে ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সেলর এরিক গিলেন উপস্থিত ছিলেন।
এমইউ/এমআইএইচএস