ভোটে নিয়োজিত থাকবেন ১৬ হাজারের বেশি বিএনসিসি সদস্য

ভোটে নিয়োজিত থাকবেন ১৬ হাজারের বেশি বিএনসিসি সদস্য
গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) ১৬ হাজারের বেশি সদস্য নিয়োগ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রথমবারের মতো এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) নির্বাচন ভবনে বিএনসিসি মহাপরিচালকের সঙ্গে বৈঠকের পর ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, বিএনসিসি ১৬ হাজারের বেশি সদস্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করবেন। তবে তাদের মোতায়েন পরিকল্পনা- কে কোথায় কীভাবে থাকবেন এবং তাদের কমান্ড কাঠামো কার অধীনে কীভাবে কাজ করবে, এটি আগামী রোববার আলোচনা করে ঠিক করা হবে। তবে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিএনসিসি ইসিকে সহায়তা দেবে।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ও গণভোট হবে। এতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আট লাখের বেশি সদস্য মোতায়েন থাকবেন। সেই সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্য থাকবেন এক লাখের মতো।
এমওএস/একিউএফ