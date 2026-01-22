কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতাকে গুলি, আনা হচ্ছে ঢামেকে
কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাসান মোল্লাকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। তার অবস্থা গুরতর। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত ৯টা ১৫ মিনিটের দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলার হযরতপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ের সামনে হাসান মোল্লাকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাসান মোল্লা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আমরা তদন্ত শুরু করেছি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কার্যালয়ের সামনে অবস্থানকালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত হঠাৎ হাসান মোল্লাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন।
টিটি/ইএ