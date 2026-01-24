ডেভিল হান্ট ফেইজ-২: পাঁচ থানা এলাকায় অভিযানে গ্রেফতার ৫৯

ডেভিল হান্ট ফেইজ-২: পাঁচ থানা এলাকায় অভিযানে গ্রেফতার ৫৯
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২-এর আওতায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে মোট ৫৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
অভিযুক্তদের মধ্যে যাত্রাবাড়ী থানা এলাকা থেকে ১৩, মুগদা থেকে ১৫, রূপনগর থেকে ১২, মতিঝিল থেকে পাঁচ ও হাতিরঝিল থেকে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ১৩ জনকে গ্রেফতার করে।
তারা হলেন মো. শাওন (২২), নূর মোহাম্মদ (৩১), মো. রানা মোল্লা (২৬), শ্যামল চন্দ্র ঘোষ (৬২), মো. অপু (২২), মো. হাসান হাওলাদার (২৮), মো. সাকিব ওরফে সুজন (২০), হৃদয় (২২), মো. সুজাল হোসাইন রিমন (২১), নিরঞ্জন দাস (২৬), মো. আরফান শেখ (১৯), নাসির উদ্দিন (৪৫) ও রাকিবুল হাসান (২৮)।
এছাড়া, মুগদা থানার পুলিশ সেখানকার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ১৫ জনকে গ্রেফতার করে।
তারা হলেন সাব্বির হাওলাদার (২৫), আল আমিন (৩৬), মো. পলাশ ইসলাম (৩৯), মো. আসমাল (২০), মো. খলিল (৩৪), মো. জাহিদুল ইসলাম (৩৫), মো. সোহাগ (২৬), মো. কালাম (২৮), মো. বোরহান উদ্দিন (৩৫), মো. রাজিব (২৮), মো. বকুল (৩৫), মো. হাসান মিয়া (২৭), মো. আনোয়ার হোসেন (২৬), মো. মমিন (৩৮) ও মো. শামিম ইকবাল বাপ্পি (২৭) ।
রূপনগর থানার পুলিশ পরিচালিত অভিযানে গ্রেফতার হন ১২ জন। তারা হলেন মো. হাবিব (২২), মো. মনির হোসেন (৩৮), মো. সোহাগ (২৮), মো. রিপন (২২), মো. মারুফ হোসেন (২১), মো. ইকবাল হাসান (২১), মো. নাঈম (২০), মো. জহিরুল ইসলাম জহির (২১), মো. তামিম হোসেন (১৯), আব্দুর রহমান (১৯), মো. সোহেল রানা (২০) ও মো. জিহাদ (২১)।
মতিঝিল থানার পুলিশ দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন মো. জুয়েল (৩১), কামরুল শরিফ (২৫), আজিজুল ইসলাম (৪৩), জহিরুল ইসলাম (৩৩) ও আব্দুল কাইয়ুম (২১)।
হাতিরঝিল থানার পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হন ১৪ জন। তারা হলেন আব্দুর রহমান সরদার (২৫), রিপন দেবনাথ (৩৫), মোছা. নাছরিন বেগম (১৯), মোছা. শিরিন (১৭), মো. সাকিব আল হাসান (২৩), দেলোয়ার (৪০), মো. রানা ইসলাম (৩০), নাইমুল ইসলাম, রাকিব (২২), বায়জিদ (২৩), রাকিব (২২), সবিজ হাওলাদার (২৫), মো. নাইম (২৩) ও মো. শাহিন (২৪)।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
