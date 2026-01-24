বিশ্বকাপের সময়ে ‘বিকল্প’ টুর্নামেন্ট আয়োজনের চিন্তায় বিসিবি

বিশ্বকাপের সময়ে ‘বিকল্প’ টুর্নামেন্ট আয়োজনের চিন্তায় বিসিবি
আইসিসির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়াও শেষ। ফলে এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যাচ্ছে, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ। ইতিমধ্যে টাইগারদের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি। আর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিশ্বকাপের ফাঁকা সময়ে দেশে বিকল্প টুর্নামেন্ট আয়োজনের চিন্তা করছে।
আজ (শনিবার) দুপুর ২টায় শুরু হয়েছে বিসিবির জরুরি মিটিং। ঘড়ির কাঁটায় ৭ ঘণ্টা পার হলেও মিটিং এখনও শেষ হয়নি। জানা গেছে, মিটিংয়ে না আসা পরিচালক ইশতিয়াক সাদের পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। এছাড়া মিটিংয়ে থাকা কয়েকজন পরিচালক মিটিং থেকে বেরিয়েও গেছেন।
মূলত বিশ্বকাপ ও বিপিএল নিয়েও মিটিং শুরু হয়েছিল। বিশ্বকাপ যেহেতু খেলা হচ্ছেই না, সেহেতু ওই ফাঁকা সময়ে দেশের ক্রিকেটারদের নিয়ে ঘরোয়া নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজন আলোচনা করেছেন বোর্ড কর্তারা। বিসিবির একজন পরিচালক জাগো নিউজকে এটি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘বিশ্বকাপের সময় নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে। এ নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। যারা এগুলোর দায়িত্বে আছে, ওদেরই বিকল্প চিন্তা করা উচিত। আপনি যদি চাকরি ছেড়ে দেন, তাহলে তো আপনার বিকল্প চিন্তা করতেই হবে। ব্যবসা বা যাই হোক, বসে তো থাকবে না।’
এর আগে গতকাল বিপিএল ফাইনাল শেষে চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তও বিসিবিকে অনুরোধ করেছিলেন, বিশ্বকাপে না গেলে বিকল্প টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে। বিসিবি সেদিকেই হাঁটছে।
