ঢাকা-১৯ আসনে কে কোন প্রতীক পেলেন?
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ঢাকা-১৯ (সাভার ও আশুলিয়া) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী আট প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ঢাকা জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম প্রার্থীদের হাতে প্রতীক বরাদ্দের নথি তুলে দেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সারাদেশের সঙ্গে এ আসনেও সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
ঢাকা-১৯ আসনে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) মনোনীত চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী পেয়েছেন ‘ছাতা’ প্রতীক। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত দিলশানা পারুল পেয়েছেন ‘শাপলা কলি’ প্রতীক। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মনোনীত দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন পেয়েছেন ‘ধানের শীষ’ প্রতীক। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত মোহাম্মদ ফারুক খান পেয়েছেন ‘হাতপাখা’ প্রতীক।
ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মনোনীত মো. ইসরাফিল হোসেন সাভারী পেয়েছেন ‘আম’ প্রতীক। বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মনোনীত মো. কামরুল পেয়েছেন ‘হারিকেন’ প্রতীক। জাতীয় পার্টি মনোনীত মো. বাহাদুর ইসলাম পেয়েছেন ‘লাঙ্গল’ প্রতীক। এছাড়া গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) মনোনীত শেখ শওকত হোসেন পেয়েছেন ‘ট্রাক’ প্রতীক।
প্রতীক বরাদ্দের আগে আচরণবিধি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় ঢাকা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সব অভিযোগ গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হবে এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে।
তিনি বলেন, প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নির্বাচনকালীন কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি বা সমস্যা হলে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ডিজিটাল প্রচারণা প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক গুজব, বিভ্রান্তিকর তথ্য ও হয়রানি ছড়ানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। ভোটের আগে ও পরে ভোটার এবং প্রার্থীদের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
মতবিনিময় সভায় অংশ নেওয়া প্রার্থীরা সুষ্ঠু নির্বাচন ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার দাবি জানান। তারা বলেন, আগের কয়েকটি নির্বাচনে প্রার্থী ও ভোটাররা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছেন, তাই এবারের নির্বাচন যেন কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ না হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশের সব স্তরের সদস্য মাঠে থাকবে। কোনো অভিযোগ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
প্রতীক বরাদ্দকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠান শেষে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী ঢাকা-১৯ আসনের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ নথি হস্তান্তর করা হয়।
এমডিএএ/এমএমকে