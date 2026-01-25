যাত্রাবাড়ীতে বাসায় ঝুলছিল নারীর মরদেহ
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বাসায় এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া গেছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।
নিহত নারীর নাম নীলু মারজান মুন্নি (২৫)। তিনি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার মো. ইসমাইল হোসেনের মেয়ে। তিনি পশ্চিম যাত্রাবাড়ীর নবীনগর এলাকায় গাড়িচালক স্বামী রবিন ও এক মেয়েকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১টার দিকে মুন্নিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের মা বিউটি আক্তার বলেন, ‘স্বামী-স্ত্রীর কলহের জেরে আমার মেয়ে নিজ কক্ষে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেয়। পরে আমরা খবর পেয়ে তাকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।’
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কেএজেডআইএ/একিউএফ