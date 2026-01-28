দেশে এসেছে প্রবাসীদের ভোট দেওয়া ২৯৭২৮ পোস্টাল ব্যালট

দেশে এসেছে প্রবাসীদের ভোট দেওয়া ২৯৭২৮ পোস্টাল ব্যালট
ক্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রবাসীদের ভোট দেওয়া ২৯ হাজার ৭২৮টি পোস্টাল ব্যালট দেশে এসেছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন (ইসি) এ তথ্য জানিয়েছে।
এক তথ্য বিবরণীতে ইসি জানিয়েছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে সাত লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে চার লাখ ৯৯ হাজার ৩২৮টি ব্যালট প্রবাসী ভোটাররা গ্রহণ করেছেন।
এর মধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন চার লাখ ৩২ হাজার ৯৮৯ জন ভোটার। সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস/ডাকবাক্সে জমা দেওয়া হয়েছে তিন লাখ ৭৯ হাজার ৫৭৯টি ব্যালট। বাংলাদেশে পৌঁছেছে ২৯ হাজার ৭২৮টি ব্যালট।
১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন বিকেল সাড়ে ৪টার মধ্যে যেসব পোস্টাল ব্যালট পৌঁছাবে কেবল সেগুলো গণনা করবে ইসি।
এদিকে দেশের ভেতরের তিন শ্রেণির নাগরিকের ব্যালট এখনো ফেরত আসা শুরু হয়নি। দেশে ও দেশের বাইরে থেকে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ভোটার।
