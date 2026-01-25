  2. জাতীয়

আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন পাবনা-১ আসনের দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন পাবনা-১ আসনের দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী
নির্বাচন ভবন/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে পাবনা-১ আসনের দুই স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আপিল মঞ্জুর হওয়ায় খায়রুন নাহার খানম ও মো. তাজুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) ইসির উপসচিব (আইন) ছানাউল্ল্যাহ্ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, রিটার্নিং অফিসারের বাতিলাদেশের বিরুদ্ধে এই দুই প্রার্থী আপিল দায়ের করলে রোববার নির্বাচন কমিশন তা শুনানি শেষে মঞ্জুর করেন। ফলে তাদের পাবনা-১ আসনের বৈধ প্রার্থীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে সীমানা জটিলতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আদেশের পর গত ৯ জানুয়ারি পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনের নির্বাচন স্থগিত করা হয়। সেসময় নির্বাচন কমিশন জানায়, এতে ৩০০ আসনের পরিবর্তে ২৯৮টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আরও পড়ুন
পাবনা-১ ও ২ আসনে ভোটের কার্যক্রম বন্ধ
ইসির সীমানা অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারিই পাবনা-১ ও ২ আসনে নির্বাচন

পরে ১৫ জানুয়ারি আপিল বিভাগের আরেকটি রায়ে এই দুই আসনের নির্বাচনের আইনি বাধা কাটে। এরপর নির্বাচন কমিশন পুনরায় তফসিল ঘোষণা করে।

নতুন তফসিল অনুযায়ী, ১৮ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। ১৯ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাই করা হয়। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২০ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিলের সুযোগ রাখা হয়। এসব আপিল নিষ্পত্তি করা হয় রোববার (২৫ জানুয়ারি)।

তফসিল অনুযায়ী, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষদিন ২৬ জানুয়ারি এবং ২৭ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। পাবনা-১ ও ২ আসনের নির্বাচন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সঙ্গে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

এমওএস/ইএ 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।