বাংলার প্রথম নারী চিত্রশিল্পীকে নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ

প্রকাশিত: ০২:২১ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলার প্রথম আধুনিক নারী চিত্রশিল্পী সুনয়নী দেবীকে (১৮৭৫–১৯৬২) নিয়ে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষক ও লেখক মুহাম্মদ ফরিদ হাসান লিখিত বইটির নাম ‘সুনয়নী দেবী: বাংলার প্রথম আধুনিক নারী চিত্রশিল্পী’। বইটি কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়।

গবেষণাগ্রন্থে সুনয়নী দেবীর শিল্পচর্চা, ভাবনা, কৌশল এবং বাঙালি নারীর চিত্রকলায় তাঁর পথিকৃৎ ভূমিকা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা ছাড়াই কীভাবে সুনয়নী দেবী আধুনিক চিত্রকলায় নিজস্ব ভাষা নির্মাণ করেন এবং বাঙালি নারীর শিল্পচর্চাকে সৌখিনতার গণ্ডি থেকে বের করে আনেন।

লেখক মুহাম্মদ ফরিদ হাসান বলেন, ‘সুনয়নী দেবী ছিলেন নিজের আঁকা ছবিতে নাম স্বাক্ষর করা প্রথম বাঙালি নারী চিত্রশিল্পী। তাঁর আগে অনেক বাঙালি নারী ছবি আঁকলেও তারা পেশাগত ও শিল্পগত স্বীকৃতির পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেননি। সেই বাস্তবতায় সুনয়নী দেবীর আত্মপ্রকাশ ছিল ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তন।’

তিনি বলেন, ‘সময় পেরিয়ে গেলেও সুনয়নী দেবীর শিল্পকর্মের আবেদন ক্ষীণ হয়নি। বরং সাম্প্রতিক তাঁর চিত্রকর্ম ও শিল্পভাবনা নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে আসছে, যা তাঁর শিল্পের স্থায়িত্ব ও আধুনিকতার প্রমাণ।’

বইটি প্রকাশ করেছে কেতাবি প্রকাশনা। ১১২ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ২৭৫ রুপি। প্রচ্ছদ করেছেন নির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বইটি পাওয়া যাচ্ছে কেতাবি প্রকাশনার ৪৫০ নম্বর স্টলে।

বাংলার শিল্প-ইতিহাস, নারীর সৃজনশীল অগ্রযাত্রা ও আধুনিক চিত্রকলার গবেষকদের জন্য বইটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

