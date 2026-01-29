ডেভিল হান্ট ফেইজ-২
২৪ ঘণ্টায় নয় থানা এলাকায় অভিযান, গ্রেফতার ৩৮
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে মোট ৩৮ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
এর মধ্যে লালবাগ থানা দুইজন, ডেমরা থানা একজন, সূত্রাপুর থানা তিনজন, মোহাম্মদপুর থানা ছয়জন, পল্লবী থানা একজন, কাফরুল থানা একজন, আদাবর থানা একজন, যাত্রাবাড়ী থানা পাঁচজন, কদমতলী থানা তিনজন, শাহবাগ থানা ১২ জন, ওয়ারী থানা একজন, ভাষানটেক থানা একজন ও হাতিরঝিল থানা পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাজধানীর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে ৩৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি বলেন, বুধবার (২৮ জানুয়ারি) লালবাগ থানা পুলিশ দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে দুইজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতাররা হলেন- মো. সোহেল (৩০) ও তারেক (৩৪)। এছাড়াও ডেমরা থানা পুলিশ মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মুন্সিকে (৪৬), সূত্রাপুর থানা পুলিশ সোহেল মিজি (৩৪), মো. হাসান (২৬) ও সোহাগ সরদারকে (২৮), মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ মো. শাকিল (২০), রাজু (৩৬), রনি (৪০), সুমন (২৮), মহিন (২৩) ও রকিকে (৩২), পল্লবী থানা পুলিশ গুরিয়া বেগমকে (৪৫), কাফরুল থানা পুলিশ মাহমুদুল খাঁনকে (৩৫) গ্রেফতার করে।
এছাড়া, আদাবর থানা পুলিশ মো. লিমন (২৫), যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ কামরুল হাসান রিপন (৪৮), মো. আব্দুর রশিদ ওরফে কাউসার ওরফে কামু (৫১), মো. মনির হোসেন (৪২), বিল্লাল হোসেন (২৫) ও মো. ফরিদকে (২৪), কদমতলী থানা পুলিশ মোহন চান জনি (৪১), মো. ইউনুছ রহমান জনি (৩৯) ও ইসমাইল ব্যাপারীকে (৩৬), শাহবাগ থানা পুলিশ মাহমুদুল হাসান মামুন (৩৭), মো. শাহাদুল ইসলাম হৃদয় (২৬), মো. শহীদুল ইসলাম রুবেল (৪২), মো. মোফাজ্জল হক (১৯), মো. রকিবুল ইসলাম (২৪), মো. রাকিব (২৫), মো. ইয়াছিন আলী (৩৮), মো. হৃদয় (১৯), মো. সুমন হোসেন (২৮), মোছা. রিনা বেগম (৩৮), মো. শহিদুল ইসলাম (৫৩) ও সাকিবুল হাসানকে (২২) গ্রেফতার করে।
এছাড়াও, ওয়ারী থানা পুলিশ আলামিন মানিককে (৪৬), ভাষানটেক থানা পুলিশ মো. রিয়াদ ওরফে হৃদয় শেখকে (২৫), হাতিরঝিল থানা পুলিশ মনিরুজ্জামান বাপ্পীকে (৪৬) গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
