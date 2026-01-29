  2. জাতীয়

প্রচারণার বাস জামায়াত আমিরের জন্য নয়, ব্যবহার করবেন কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
প্রচারণার বাস জামায়াত আমিরের জন্য নয়, ব্যবহার করবেন কর্মীরা

রাজধানীতে মাল্টিমিডিয়া বাসের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। মিরপুর-১০ এলাকায় মাল্টিমিডিয়া নির্বাচনি বাস উদ্বোধন করে এ কর্মসূচির শুরু করেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় এ বাস উদ্বোধন করা হয়। এসময় জামায়াত আমির বলেন, শান্তিপূর্ণ ও ইতিবাচক রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রেখে জনগণের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

উদ্বোধনের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের সমালোচনা শুরু হয়। পরে বিষয়টি নজরে এলে বাস ক্যাম্পনের টিম অর্গানাইজার আব্দুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা প্রচারণার জন্য বাসটি ব্যবহার করবো, এটি জামায়াত আমিরের চলাচলের জন্য নয়।

তিনি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণার জন্য উদ্বোধন করেছেন। আমরা এ বাসের প্ল্যান করেছি নভেম্বর মাসে, আমাদের নির্বাচনি ব্র্যান্ডিং কালারের আলোকে। কপি করার কোনো কিছু নেই, নির্বাচনের শুরু থেকে আমরা এ ব্রান্ডিং কালার ব্যবহার করছি। আমরা কপি করিনি বরং আমাদের নির্বাচনি ব্র্যান্ডিং কালার কপি করা হয়েছে।

আরএএস/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।