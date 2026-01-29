  2. জাতীয়

ভোটে আচরণবিধি লঙ্ঘনে এগিয়ে ময়মনসিংহের প্রার্থীরা, কম লঙ্ঘন ঢাকায়

প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা করছেন প্রার্থীরা। কোথাও কোথাও আচরণবিধি লঙ্ঘন ও অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটছে। এরই মধ্যে ১৭৬ আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে ১৯২টি। সবচেয়ে বেশি আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে, কম হয়েছে ঢাকায়।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখা এ তথ্য জানিয়েছে। বিধি ভঙ্গের কারণে এরই মধ্যে প্রার্থীদের কাছ থেকে ১২ লাখ ২৪ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ইসির জনসংযোগ শাখা জানায়, গত ১০ জানুয়ারি দেশব্যাপী মাত্র দুটি নির্বাচনি এলাকায় আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছিল। তবে ২৮ জানুয়ারি ২৯টি নির্বাচনি এলাকায় আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছে। এতে জরিমানা করা হয় প্রায় দুই লাখ টাকা। এছাড়া ১২ জানুয়ারি মাত্র সাতটি আচরণবিধি লঙ্ঘন হয় নির্বাচনি মাঠে। ২৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী ১৯ জায়গায় নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন প্রার্থীরা। এ ঘটনায় এক লাখ ২৭ হাজার টাকা জরিমানাসহ ১১টি মামলা করেছে ইসি।

ইসি জানায়, সারাদেশে ১৭৬টি নির্বাচনি এলাকায় আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় ১১৯টি মামলা দায়ের করেছে ইসি। আচরণবিধি বেশি লঙ্ঘন হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে, কম হয়েছে ঢাকায়।

