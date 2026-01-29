৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রামে রেলওয়ে কর্মচারীদের বিক্ষোভ

৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রামে রেলওয়ে কর্মচারীদের বিক্ষোভ
বৈষম্যমুক্ত জাতীয় ৯ম পে-স্কেলের গেজেট দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ের ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীরা। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত নগরের পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
বিক্ষোভ মিছিলটি পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ থেকে শুরু হয়ে পুলিশ বিট এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পরে বিভাগীয় ট্রেন কন্ট্রোল অফিসের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ে কারখানা, ডিজেল শপ, লোকোসেড ও পাহাড়তলী এলাকার কর্মচারীদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ কর্মচারী অংশ নেন।
বিক্ষোভকারীরা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-সরকারি ও করপোরেশনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য বৈষম্যমুক্ত জাতীয় নবম পে-স্কেলের গেজেট দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানান।
মিছিলে কেন্দ্রীয় ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মো. লুৎফর রহমান, মো. মিজানুর রহমানসহ চট্টগ্রাম রেলওয়ের বিভিন্ন ইউনিটের শ্রমিক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়ন না হলে পরবর্তী সময়ে রেল চলাচলে শাটডাউন কর্মসূচি দেওয়া হবে। দাবি আদায়ে কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।
এমআরএএইচ/এমএমকে