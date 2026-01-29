শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ইউএনও এবং ওসি প্রত্যাহার

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ইউএনও এবং ওসি প্রত্যাহার
শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি রেজাউল করিমকে ইট দিয়ে থেঁতলে নৃশংসভাবে হত্যার পর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবে ঝিনাইগাতী উপজেলার ইউএনও এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাকি প্রসিডিউরগুলো চলমান আছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) এ তথ্য জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
ইসি সচিব বলেন, শেরপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমাদের আচরণবিধিতে একটা বিধান রাখা হয়েছে যে, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে প্রচার-প্রচারণা করতে হবে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঝিনাইগাতী উপজেলায় সুনসান পরিবেশ বিরাজ করছে। রাস্তাঘাটে লোকজনের উপস্থিতি কম। খোলেনি উপজেলা সদরের বাজারের বেশিরভাগ দোকানপাট।
বিকেল ৫টায় শ্রীবরদী সরকারি কলেজ মাঠে রেজাউল করিমের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও শেরপুর-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদল।
