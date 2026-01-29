  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদক মামলায় নারীর যাবজ্জীবন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদক আইনের একটি মামলায় লুসিয়ারা বেগম (৪৫) নামে এক নারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ হায়দার আলী খোন্দকার এই রায় দেন। এসময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি লুসিয়ারা সদর উপজেলার গোবরাতলা ইউনিয়নের সরজন গ্রামের মৃত বেলাল উদ্দিনের মেয়ে।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) আব্দুল ওদুদ জানান, ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর চাঁপাইনবাবগঞ্জ র‌্যাব ক্যাম্পের অভিযানে নিজ বাড়ি থেকে ২০৫ গ্রাম হেরোইনসহ আটক হন লুসিয়ারা।

এ ঘটনায় ওইদিন র‌্যাবের উপ-পরিদর্শক জাহেদুল ইসলাম সদর থানায় মামলা করেন। ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সদর থানার উপ-পরিদর্শক মো. আশরাফুজ্জামান লুসিয়ারাকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা করেন। আজকে সেই অভিযোগপত্রের প্রেক্ষিতে এ রায় দেওয়া হয়।

সোহান মাহমুদ/কেএইচকে/জেআইএম

