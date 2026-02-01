তফসিল ঘোষণার পর থেকে সেনা অভিযানে ১৭৯ অস্ত্র উদ্ধার, আটক ১৭৭৪
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিন থেকে এ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযানে ১৭৯টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও ১ হাজার ৯৪১ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।
একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ১ হাজার ৭৭৪ জনকে আটক করা হয়েছে।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আইএসপিআর জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিন অর্থাৎ ১১ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দেশব্যাপী সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময়ে অভিযান চালিয়ে ১৭৯টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও ১ হাজার ৯৪১ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ১ হাজার ৭৭৪ জনকে আটক করা হয়েছে।
