প্রবাসীদের দেওয়া ভোটের ৫৫ হাজার পোস্টাল ব্যালট দেশে পোঁছেছে

প্রবাসীদের দেওয়া ভোটের ৫৫ হাজার পোস্টাল ব্যালট দেশে পোঁছেছে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৫৮৮ জন প্রবাসী ভোটার ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ৫৫ হাজার ৩৪১টি ব্যালট বাংলাদেশে পৌঁছেছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ‘ওসিভি-এসডিআই’ প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, দেশের ৫২ জেলায় পোস্টাল ভোট বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী (আইসিপিভি) ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬২৫ জন ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পোস্টাল ভোট বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর গন্তব্যের দেশে পৌঁছেছে।
আর ৫ লাখ ৯ হাজার ৬০১ জন প্রবাসী ভোটার ব্যালট গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৫৮৮ জন প্রবাসী ভোটার কর্তৃক ভোটদান সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ৩ লাখ ৯৪ হাজার ১৭৪ জন প্রবাসী ভোটার সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস/ডাক বাক্সে ব্যালট জমা দিয়েছেন। অপরদিকে ৫৫ হাজার ৩৪১টি ব্যালট বাংলাদেশে পৌঁছেছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে।
সালীম আহমাদ খান জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে (দেশে এবং প্রবাসী মিলে) মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৪ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
