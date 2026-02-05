  2. জাতীয়

নির্বাচন উপলক্ষে শ্রমিকদের ছুটি সমন্বয়ের সুযোগ অনুমোদন

প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য সরকার ১০ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা করেছে। যেসব কারখানা এই ছুটি কার্যকর করবে তারা প্রয়োজনে পরে যে কোনো দিন শ্রমিকদের দিয়ে একদিন কাজ করিয়ে এ ছুটি পূরণ করতে পারবে।

পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজেএমইএ’র আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার উপদেষ্টা পরিষদের সভার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানান।

আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, এ ব্যবস্থা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করবে এবং একই সঙ্গে কারখানাগুলোর উৎপাদন কার্যক্রমে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট।

