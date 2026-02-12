  2. জাতীয়

ঢাকা-১৭

আইপিএইচ স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুই কেন্দ্রে এগিয়ে তারেক রহমান

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনের মহাখালীর আইপিএইচ স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুটি কেন্দ্রের প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফলে এগিয়ে আছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

কলেজটির ৯৩ নম্বর কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৫১৮, দাঁড়িপাল্লা ২৭১, হাতপাখা ১৪, সাইকেল ১৫, লাঙ্গল ৯, ডাব পেয়েছে একটি ভোট। ৯৫ নম্বর কেন্দ্রে ধানের শীষ ২৪৩, দাঁড়িপাল্লা ১৮২, হাতপাখা পেয়েছে ১৩ ভোট।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে ৯৫ নম্বর কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার নূরে আলম সিদ্দিকী জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, মহাখালীর আইপিএইচ স্কুল অ্যান্ড কলেজে মোট ছয়টি কেন্দ্র রয়েছে। সবাই ভোটের রেজাল্ট তৈরি করছেন। পূর্ণাঙ্গ ফলাফল পেতে আরও কিছু সময় লাগবে।

