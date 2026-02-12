ঢাকা-১২
সিদ্দিকী স্কুল কেন্দ্রে দাঁড়িপাল্লার সাইফুল ২২৮, সাইফুল হক ১৩১
ঢাকা-১২ আসনের তেজগাঁওয়ে সিদ্দিকী স্কুল কেন্দ্রে (নারী) এগিয়ে আছেন দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. সাইফুল আলম। তিনি এ কেন্দ্রে মোট ২২৮ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি জোটের কোদাল প্রতীকের প্রার্থী সাইফুল হক পেয়েছেন ১৩১ ভোট।
এছাড়া বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সাইফুল আলম নীরব ফুটবল প্রতীকে পেয়েছেন ১৩০ ভোট।
এছাড়া হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদুল হাসান পেয়েছেন ১১ ভোট, প্রজাপতি প্রতীকের প্রার্থী তারেক রহমান পেয়েছেন ২ ভোট, মাথালে তাসলিমা আক্তার পেয়েছেন ২ ভোট, কাস্তে কল্লোল বনিক পেয়েছেন ১ ভোট, কলমে ফরিদ আহমেদ পেয়েছেন ১ ভোট, আপেলে মোসাম্মৎ সালমা আক্তার পেয়েছেন ১ ভোট, লাঙ্গলে সরকার সালাউদ্দিন সাত ভোট পেয়েছেন।
ট্রাকে আবুল বাশার চৌধুরী, ছড়িতে মুনতাসির মাহমুদ, সিংহে মমিনুল আমিন, কাঁঠালে মোহাম্মদ নাঈম হাসান, মোমবাতিতে শাহজালাল কোনো ভাট পাননি।
এমএমএ/এমআইএইচএস