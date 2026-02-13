কাইয়ুমের চেয়ে এগিয়ে নাহিদ

কাইয়ুমের চেয়ে এগিয়ে নাহিদ
ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ঢাকার চারটি আসনের ৪২ কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র থেকে এসব তথ্য দেওয়া হয়।
এসময় বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকা-১১
আসনের ১৬৩ কেন্দ্রের মধ্যে ১৬টি কেন্দ্রের ফলাফলে ধানের শীষ প্রতীকের এম এ কাইয়ুম পেয়েছেন ৭ হাজার ৩৯১ ভোট এবং শাপলা কলি প্রতীকে নাহিদ ইসলাম পেয়েছেন ৮ হাজার ৯৬৯ ভোট।
ঢাকা-৯
এখানে ১৭০ কেন্দ্রের মধ্যে ১১ কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকের এস হাবিবুর রশিদ ৫ হাজার ৯৫৯ ভোট, শাপলা কলি প্রতীকের জাবেদ মিয়া ২ হাজার ৫১৭ ভোট ও স্বতন্ত্র ডা. তাসনীম জারা ২ হাজার ৩৬৬ ভোট পেয়েছেন।
ঢাকা-৭
মোট ১৬৫ কেন্দ্রের মধ্যে ছয় কেন্দ্রের ফলাফলে ধানের শীষ প্রতীকের হামিদুর রহমান ৩ হাজার ৮৪১ ভোট, দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের এনায়েত উল্লা ৩ হাজার ৪১৪ ভোট ও স্বতন্ত্র ইশাহাক সরকার ১৩২ ভোট পেয়েছেন।
ঢাকা-১৮
এ আসনের ২১৯ কেন্দ্রের মধ্যে নয় কেন্দ্রের ফলাফলে ধানের শীষ প্রতীকের এস এম জাহাঙ্গীর ৪ হাজার ৩০৯ ভোট এবং শাপলা কলি প্রতীকের আরিফুল ইসলাম ৩ হাজার ৩৫৯ ভোট পেয়েছেন।
